The Arkansas Razorbacks (11-10, 2-6 SEC) took care of business on the road against the Missouri Tigers (8-13, 0-8 SEC) on Wednesday evening inside Mizzou Arena with a 91-84 win.
True freshman Layden Blocker earned his first start at point guard and made the most of his opportunity, as he finished with eight points, three rebounds and two assists.
Forward Trevon Brazile was once again inactive with knee soreness and did not suit up against his former team. Guard Davonte Davis was also absent for the victory after stepping away from the program last week.
The Razorbacks started the game hot, as they jumped out to a 20-10 lead midway through the first. The Hogs ended the half on a 12-2 run that stretched their lead to 47-28.
Missouri staged a comeback in the second half, as it cut the lead to as little as six with 6.1 seconds left. However, the Hogs were able to stave off any late-game heroics from the Tigers.
Forward Makhi Mitchell made his presence felt in the win. He finished the game with his second-straight double-double, including a season-high 19 points and 14 rebounds.
It wasn't just Mitchell producing down low, though. The Hogs made a living with the inside game, as they scored 56 points in the paint. Arkansas also forced 18 turnovers against the Tigers and converted 15 points off those turnovers.
Those on social media were generally happy following the victory, which is a refreshing change of pace after the last few losses.
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