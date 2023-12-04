It wasn't the prettiest game in the world, but Arkansas (6-3) grew its lead in the second half to take care of business in a 97-83 win over Furman at Bud Walton Arena in Fayetteville on Monday.
What could have been a letdown game after a big win over Duke last week that led to a court storming ended up as a convincing victory. The Razorbacks had a great deal of production from its frontcourt, with Trevon Brazile, Makhi Mitchell and Chandler Lawson combining for 40 points on 17-23 shooting.
Guard Khalif Battle scored a team-high 25 points, while Devo Davis added seven points, 10 rebounds and eight assists.
Perhaps the best news of the night for Arkansas, though, was the return of Tramon Mark, who checked into the game early in the first half and actually played 26 minutes, finishing with a final stat line of seven points, three rebounds, two assists and two steals.
Arkansas upped its assist game yet again, with 21 assists on 37 made baskets, though the Razorbacks still have work to do in the rebounding department. Furman finished with 15 offensive rebounds, including 12 second chance points, while only losing the rebounding battle by three, 38-35.
As always, social media had plenty of thoughts:
Box Score
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGFydGluZyBsaW5ldXAgZm9yIEFya2Fuc2FzIHZzLiBGdXJtYW46
PGJyPjxicj4tIEVsIEVsbGlzPGJyPi0gRGV2byBEYXZpczxicj4tIEplcmVt
aWFoIERhdmVucG9ydDxicj4tIFRyZXZvbiBCcmF6aWxlPGJyPi0gQ2hhbmRs
ZXIgTGF3c29uPC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChAQ2hvYXRlTWFz
b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hvYXRlTWFzb24v
c3RhdHVzLzE3MzE4MzU4NDMxNDc3MTQ3MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+RGVjZW1iZXIgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcmthbnNhcyYjMzk7IFRyYW1vbiBNYXJrIChiYWNrKSB3aWxsIGJl
IGRyZXNzZWQgZm9yIHRvbmlnaHQmIzM5O3MgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IEZ1cm1h
biwgcGVyIGEgc2Nob29sIHNwb2tlc21hbi4gPGJyPjxicj5QbGF5aW5nIHN0
YXR1cyBpcyBzdGlsbCBUQkQuPGJyPjxicj5BdmVyYWdlcyAxOC4zIFBQRy48
L3A+Jm1kYXNoOyBKb24gUm90aHN0ZWluIChASm9uUm90aHN0ZWluKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvblJvdGhzdGVpbi9zdGF0dXMv
MTczMTgyNjg2NzYzNDU3MzgxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciA1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCB0byBzZWUgQXJrYW5zYXMgVHJhbW9uIE1hcmsgYmFjayBv
biB0aGUgY291cnQgYW5kIHBsYXlpbmcgdG9uaWdodCBhZnRlciBzdWZmZXJp
bmcgc2NhcnkgYmFjayBpbmp1cnkgbGF0ZSBpbiB0aGUgbG9zcyB0byBVTkMu
PC9wPiZtZGFzaDsgSmVmZiBHb29kbWFuIChAR29vZG1hbkhvb3BzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvb2RtYW5Ib29wcy9zdGF0dXMv
MTczMTg0MzkyMDMwNzI5ODcxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciA1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibmwiIGRpcj0i
bHRyIj5JcyBCbG9ja2VyIGNvbGxlZ2UgUGF0IEJldmVybGV5IDIuMD88L3A+
Jm1kYXNoOyBUaGUgQnJveWxlcyBDdXJzZfCfpprwn5CXIChAeFRBWUxPUjY2
NkpBTUVTKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3hUQVlMT1I2
NjZKQU1FUy9zdGF0dXMvMTczMTg0NDEyMDg0OTY2NjA5NT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HRVQgVVAgVEIyPC9wPiZtZGFzaDsgSm9zaCBUZWV0ZXIgKEBqb3No
dGVldGVyMDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9zaHRl
ZXRlcjAxL3N0YXR1cy8xNzMxODQ5NzU4MDAyNjAyNDg5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaG9vc2UgeW91ciBmaWdodGVyLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28va1ZYMEF0UHFZdCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2tWWDBBdFBxWXQ8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VbjdSSjBUbHU1Ij5waWMudHdpdHRlci5j
b20vVW43UkowVGx1NTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXNvbiBDaG9hdGUgKEBD
aG9hdGVNYXNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaG9h
dGVNYXNvbi9zdGF0dXMvMTczMTg1MjU5MTg1NDcxNTMzNT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GdXJtYW4gdHJhaWxzIEFya2Fuc2FzIGJ5IGp1c3QgNSBhdCB0aGUg
aGFsZvCfkYDwn5GAPGJyPjxicj5GdXJtYW4gaXMgYWxzbyB3aXRob3V0IGl0
cyBsZWFkaW5nIHNjb3JlciwgTWFyY3VzIEZvc3RlciAoMTkuOHBwZyksIGFu
ZCBzdGlsbCByaWdodCB0aGVyZS48YnI+PGJyPlNlY29uZCBoYWxmIHNob3J0
bHkuPC9wPiZtZGFzaDsgVDMgQnJhY2tldG9sb2d54oSi77iP8J+PgCAoQFQz
QnJhY2tldG9sb2d5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Qz
QnJhY2tldG9sb2d5L3N0YXR1cy8xNzMxODUzMjIxMTIxOTcwMjUzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GdXJtYW4mIzM5O3MgQWxleCBXaWxsaWFtcyBub3cgaGFzIDE4IHBv
aW50cyBhbmQgZml2ZSBtYWRlIHRocmVlcyBhZ2FpbnN0IEFya2Fuc2FzLjwv
cD4mbWRhc2g7IE1hc29uIENob2F0ZSAoQENob2F0ZU1hc29uKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nob2F0ZU1hc29uL3N0YXR1cy8xNzMx
ODU3NDU1ODIxMjI2MDc4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVy
IDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LaGFsaWYgQmF0dGxlIGhvb3BpbmcgbGlrZSBoaXMgZ2lybCBpbiB0
aGUgc3RhbmRzICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNEVPNHY4UUFXSyI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRFTzR2OFFBV0s8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcGlu
dG8gKEBwaW50bzQ3OSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9w
aW50bzQ3OS9zdGF0dXMvMTczMTg2MzA5MTk4MDI0NzIwMz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IEkgd291bGRu4oCZdCBnaXZlIGZvciBhIENvcmxpc3MgV2ls
bGlhbXNvbiB0eXBlIG9uIHRoaXMgdGVhbeKApjwvcD4mbWRhc2g7IE11c3Mg
YnVzIHRpbWUgKEBNZWxpc3NhaW5QaHgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTWVsaXNzYWluUGh4L3N0YXR1cy8xNzMxODYwNjk3MzQ3MjQ4
NTE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDUsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGFuZGxlciBMYXdzb24gaXMgQ29hY2ggTXVzc+KAmXMgbW9zdCBp
bXByZXNzaXZlIHBvcnRhbCBldmFsdWF0aW9uIGhlcmUgYXQgQXJrYW5zYXPi
gKY8L3A+Jm1kYXNoOyBwaW50byAoQHBpbnRvNDc5KSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BpbnRvNDc5L3N0YXR1cy8xNzMxODYxMjIwNTYx
Mzg3NjEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDUsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LaGFsaWYgQmF0dGxlIHdpdGggMjArIHBvaW50cyBhbmQgMyB0aHJl
ZXMgaW4gNS85IGdhbWVzIG5vdyDwn5izPC9wPiZtZGFzaDsgTWF4IEJhcnIg
KEBNYXhCYXJyQ0JCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01h
eEJhcnJDQkIvc3RhdHVzLzE3MzE4NjMyODg1OTY1NTQyMzQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UcmV2b24gQnJhemlsZSBqdXN0IGxhbmRlZCBhbmQgaW1tZWRpYXRl
bHkgcHVsbGVkIHVwIGFuZCBmYXZvcmVkIGhpcyBsZWZ0IGFua2xlIGFuZCBy
YW4gb2ZmIHRoZSBjb3VydC4gSGUmIzM5O3MgZ29pbmcgdG8gdGhlIGxvY2tl
ciByb29tLiBBcmthbnNhcyB1cCA4My03MCBvbiBGdXJtYW4gd2l0aCBsZXNz
IHRoYW4gdGhyZWUgbWludXRlcyB0byBwbGF5LjwvcD4mbWRhc2g7IE1hc29u
IENob2F0ZSAoQENob2F0ZU1hc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0Nob2F0ZU1hc29uL3N0YXR1cy8xNzMxODY2ODExNTIyNTg0OTky
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDUsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MYXlkZW4gQmxvY2tlciB3aWxsIGJlIGEgZnV0dXJlIDFzdCByb3Vu
ZCBkcmFmdCBwaWNr4oCmPC9wPiZtZGFzaDsgcGludG8gKEBwaW50bzQ3OSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9waW50bzQ3OS9zdGF0dXMv
MTczMTg2NjUxMjkwMDYzMzAyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciA1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FcmljIE11c3NlbG1hbiBoYXMgcmVjZWl2ZWQgYSB0ZWNobmljYWwg
Zm91bCB3aXRoIDE6MzggdG8gcGxheS4gQXJrYW5zYXMgaXMgdXAgODUtNzAg
b24gRnVybWFuLi4uPC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChAQ2hvYXRl
TWFzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hvYXRlTWFz
b24vc3RhdHVzLzE3MzE4NjcyMDcxNDYzNjkwNzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JZiBhbnlvbmUgaXMgd29uZGVyaW5nIHdoeSBDb2FjaCBNdXNzIGF0
IEFya2Fuc2FzIGdvdCBhIFQgaGUgc2FpZCDigJxmdWNraW5nIGJ1bGxzaGl0
4oCdIHRvIHRoZSByZWY8L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgU2lja29zIENCQiBDb21t
aXR0ZWUgKEBTaWNrb3NDQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vU2lja29zQ0JCL3N0YXR1cy8xNzMxODY3NjE1ODYwMDE1NDg0P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcmthbnNhcyBuZWVkcyB0byB3b3JrIG9uIGluYm91bmRpbmcgdGhl
IGRhbW4gYmFza2V0YmFsbC48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgQnJveWxlcyBDdXJz
ZfCfpprwn5CXIChAeFRBWUxPUjY2NkpBTUVTKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3hUQVlMT1I2NjZKQU1FUy9zdGF0dXMvMTczMTg2Nzg2
NDQ2OTA2MjEwNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA1LCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIGxhc3QgbWludXRlIGFuZCBhIGhhbGYgaXMgZ29ubmEgdGFr
ZSA0NSBtaW51dGVzLjwvcD4mbWRhc2g7IFdhck1hY2hpbmUyMDEzIChAV2Fy
TWFjaGluZTIwMTMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2Fy
TWFjaGluZTIwMTMvc3RhdHVzLzE3MzE4Njg5MDAyNzc1NDcyOTc/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcmthbnNhcyB3aXRoIHNvbWUgYmFkIGZvdWxzIGFuZCBGdXJtYW4g
aGl0dGluZyBzaG90cy4gUGFsYWRpbnMgdHJhaWwgODgtODEgd2l0aCAxOjEy
IHRvIGdvLiA8YnI+PGJyPjI2IHNlY29uZHMgb2YgZ2FtZSB0aW1lIGFnbyB0
aGUgUmF6b3JiYWNrcyBoYWQgYSAxNSBwb2ludCBsZWFkLjwvcD4mbWRhc2g7
IEpDIEhvb3BzIChASmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vSmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3RhdHVzLzE3MzE4Njk1Nzg3
NTIzNTIyOTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNSwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GSU5BTDogQXJrYW5zYXMgZGVmZWF0cyBGdXJtYW4gOTctODMuIDxi
cj48YnI+SXQgd2FzIHVnbHkgZm9yIG1vc3Qgb2YgdGhlIHdheSwgYnV0IEFy
a2Fuc2FzIGdyZXcgaXRzIGxlYWQgbGF0ZSwgaGVsZCBvZmYgYSBsYXRlIHJ1
biBmcm9tIHRoZSBQYWxhZGlucywgYW5kIHdvbiBieSAxNC4gPGJyPjxicj5C
YXR0bGU6IDI1IHBvaW50czxicj5MYXdzb246IDE5IHBvaW50czxicj5CcmF6
aWxlOiAxMyBwb2ludHMsIDQgcmVib3VuZHMsIDIgYmxvY2tzPGJyPkJsb2Nr
ZXI6IDkgcG9pbnRzLCA1IHJlYm91bmRzLCA1IGFzc2lzdHM8L3A+Jm1kYXNo
OyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xsaWVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xsaWVyL3N0YXR1cy8xNzMxODcxNDg3
MjYxMzAzMjkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDUsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=