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{{ timeAgo('2023-01-19 06:30:00 -0600') }} basketball Edit

Takeaways, notes, stats from Arkansas' 79-76 loss at Missouri

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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The No. 25 Arkansas Razorbacks fell to 1-5 in SEC play with a 79-76 loss at Missouri on Wednesday night inside Mizzou Arena.

After holding a 10-point advantage with five minutes to go in the game, the Hogs allowed the Tigers to crawl back and get revenge from Arkansas' Jan. 4 win in Fayetteville.

There is plenty to take away from Wednesday's game, including Arkansas' season-high in turnovers, another bad officiating performance, a freshman stepping up and more.

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