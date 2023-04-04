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{{ timeAgo('2023-04-04 18:44:40 -0500') }} football Edit

Takeaways, video, depth chart from Arkansas' 9th practice of spring

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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The Arkansas Razorbacks football team held their ninth practice of the spring schedule on Tuesday afternoon and the media was let in to view a portion of the action.

Below are takeaways from two-on-three coverage drills, depth charts from the team portion and other tidbits:

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