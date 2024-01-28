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Three freshmen who could make immediate impact for Arkansas

Four-star linebacker Bradley Shaw.
Four-star linebacker Bradley Shaw. (Nick Lucero/Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

The Arkansas Razorbacks brought in a solid group of prospects from the high school class, but following a disappointing 4-8 (1-7 SEC) season in 2023, the team is in win-now mode.

Because of that, some true freshmen who just finished their respective high school seasons just a few short months ago may be called upon to take a bigger role with the team in 2024.

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