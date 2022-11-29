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Three position groups Arkansas needs to address in the transfer portal

Arkansas is certain to be hitting the transfer portal hard to replace key pieces the offseason.
Arkansas is certain to be hitting the transfer portal hard to replace key pieces the offseason. (Nelson Chenault - USA Today)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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FAYETTEVILLE, Ark. -- The Arkansas coaching staff is already seeing transfer movement with five players announcing their intent to transfer since Monday.

The action with the transfer portal is not native to just the Arkansas program, though. Every team across the country is going to have to address players leaving and coming in.

On top of players leaving to the transfer portal, Arkansas will have to replace some key pieces who are leaving to the NFL Draft and graduation.

Here are the three position groups the Razorback coaching staff will need to address in the transfer portal.

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