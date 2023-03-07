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Three-star WR CJ Brown says Hogs make him feel at home

Bentonville wide receiver CJ Brown took a visit to Fayetteville this weekend, his fourth in the last two years.
Bentonville wide receiver CJ Brown took a visit to Fayetteville this weekend, his fourth in the last two years. (@cjbrown2024)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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After his third visit to Arkansas on Jan. 21 during one of its Prospect Days, Bentonville wide receiver CJ Brown left with an offer from the Hogs. The first weekend the Hogs were allowed to host more recruits following the NCAA recruiting dead period, he made a return trip.

Brown said the visit went well and the coaches made him feel at home, mostly because Fayetteville is just down the road from his real home.

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