Twitter reacts to No. 18 Arkansas' win over No. 6 Kentucky
College students, get a year of HawgBeat coverage for just $11.95! Request details via email from your school account (.edu) to andrewhutchinson413 (at) gmail (dot) com.
Razorback Nation
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CVUQgV0FMVE9OIFdBUyBMSVQg8J+UpfCflKXwn5SlPC9wPiZtZGFz aDsgVHJleSBXYWRlIChAdHJleXdhZGUzNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS90cmV5d2FkZTM1L3N0YXR1cy8xNDk3NzIwNjAwMjkwMjc5 NDMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI2LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+4p2k77iP4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tUjNo YUdrUnZQIj5odHRwczovL3QuY28vbVIzaGFHa1J2UDwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBOaWNrIFNtaXRoIEpyIChAbnRzbWl0aDE0MDIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vbnRzbWl0aDE0MDIvc3RhdHVzLzE0OTc3ODU0Mzkw NDE4MjI3MjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjcsIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdGF0ZSBjaGFtcHMgYW5kIGFya2Fuc2FzIGJlYXQgS2VudHVja3ku Li4gdG9kYXkgd2FzIGEgZ29vZCBkYXk8L3A+Jm1kYXNoOyBJc2FpYWggU2F0 ZWduYSAoQGlzYWlhaHNhdGVnbmExKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2lzYWlhaHNhdGVnbmExL3N0YXR1cy8xNDk3NzY3MDkxNzAwNzQw MTA3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI3LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3RoaW5nIGJlYXRzIEJ1ZCBXYWx0b24gQXJlbmEhPC9wPiZtZGFz aDsgTHVrZSBIYXN6IChATHVrZUhhc3o1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0x1a2VIYXN6NS9zdGF0dXMvMTQ5NzY5Mjk5ODAwNzc2Mjk1 Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNiwgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZXN0IGRlY2lzaW9uIEkgZXZlciBtYWRlIHdhcyBwbGF5aW4gZm9y IHRoaXMgZ3V5LiDwn5mP8J+PvvCfmY/wn4++8J+Zj/Cfj74gbG92ZSB5YSBj b2FjaCBhbmQgZ3JlYXQgd2luISEhIPCfkJfwn5CX8J+QlyA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vcjBTSExtTzZaVCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3IwU0hMbU82 WlQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmltbXkgV2hpdHQgKEBKaW1teVdoaXR0MzMp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmltbXlXaGl0dDMzL3N0 YXR1cy8xNDk3NzA0OTk4MzU2MDE3MTU4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkZlYnJ1YXJ5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KZCBwbGF5ZXIgb2YgdGhlIHllYXIgZm9yIHN1cmUg8J+QlzwvcD4m bWRhc2g7IE1hc2UgKEBtYXNvbmpvbmVzMikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9tYXNvbmpvbmVzMi9zdGF0dXMvMTQ5NzY4MzM3NjE0MDAw OTQ3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNiwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CVUQgV0FMVE9OIEFSRU5BPC9wPiZtZGFzaDsgRXJpYyBNdXNzZWxt YW4gKEBFcmljUE11c3NlbG1hbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FcmljUE11c3NlbG1hbi9zdGF0dXMvMTQ5NzY4NDIwODQ0NTIzOTI5 OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNiwgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXTigJlzIGdvISEhIFdoYXQgYSB3aW4hISEgQnVkIFdhbHRvbiBp cyBFTEVDVFJJQyEhITwvcD4mbWRhc2g7IEFudGhvbnkgUnV0YSAoQEFudGhv bnlSdXRhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FudGhvbnlS dXRhL3N0YXR1cy8xNDk3Njg3NTY3NjE3MjE2NTE4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm90aGVyIG9uZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzIwTW5G UjBJVGYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yME1uRlIwSVRmPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IE1pY2hhZWwgTXVzc2VsbWFuIChAbWljaGFlbG11c3NfMTMpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWljaGFlbG11c3NfMTMvc3RhdHVz LzE0OTc3MjQ5OTE3MDU2MDAwMDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVi cnVhcnkgMjcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XUFMhISBUaGF04oCZcyBzbyBhd2Vzb21lIC0gZ3JlYXQgd2lu4oCm bm90aGluZyBtYXRjaGVzIHRoZSBIb2dzIHBhc3Npb24gYW5kIGZhbiBzdXBw b3J0LiBDb25ncmF0cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jh em9yYmFja01CQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmF6b3JiYWNrTUJC PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJhcnJ5IE9kb20gKEBDb2FjaF9PZG9tKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX09kb20vc3RhdHVzLzE0 OTc2ODUzODI0MjY3NjczNjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVh cnkgMjYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibmwiIGRpcj0i bHRyIj5XT08uIFBJRy4gU09PSUUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0hvZ3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNHb0hvZ3M8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBLZW5uZWR5 IChAQ29hY2hDS2VubmVkeSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Db2FjaENLZW5uZWR5L3N0YXR1cy8xNDk3NjgzMzAxMDU3ODM5MTEwP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb29vb28gUGlnISEhIE5vdGhpbmcgbWF0Y2hlcyB0aGUgZW5lcmd5 L3N1cHBvcnQgZnJvbSBIb2cgZmFucyEgQmlnIHRpbWUgZHViIGFuZCBsaXR0 bGUgbWFuIGluIGhpcyBvd24gd29ybGQg8J+YgiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vTzI5UWFkbmZHSyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL08yOVFhZG5mR0s8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2VubnkgRy4gKEBDb2FjaEd1aXRvbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEd1aXRvbi9zdGF0dXMvMTQ5 NzY4Nzk1OTkxNDYxODg4Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFy eSAyNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
The A-List
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbSB0aGlua2luZyBhYm91dCBtb3ZpbmcgdG8gRmF5ZXR0ZXZp bGxlIGZyZnIg8J+YhfCfpJ7wn4+9PC9wPiZtZGFzaDsgRHVrZSBEZXVjZSAo QGR1a2VkZXVjZTkwMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9k dWtlZGV1Y2U5MDEvc3RhdHVzLzE0OTc2OTA4MTQ5Mzk2MDI5NTQ/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+Ql/CfkYA8L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgQ2F0IChAQmFyc3Rvb2xC aWdDYXQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmFyc3Rvb2xC aWdDYXQvc3RhdHVzLzE0OTc2ODEwNzUyMzMwNDI0NDE/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==
National Media
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4xMyB3aW5zIGluIHRoZWlyIGxhc3QgMTQgZ2FtZXMg8J+YsTxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrTUJCP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSYXpvcmJhY2tNQkI8L2E+IGlzIG1ha2luZyBBcmth bnNhcyBmYW5zIHZlcnkgaGFwcHkgdGhlc2UgZGF5cyDwn5CX8J+YgiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbmkzTzJ5cjNNbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L25pM08yeXIzTW08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRk9YIENvbGxlZ2UgSG9vcHMg KEBDQkJvbkZPWCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DQkJv bkZPWC9zdGF0dXMvMTQ5NzY4MzQyMzIzNzg2NTQ3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibHQiIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcy4gU2hhcnBpZS48L3A+Jm1kYXNoOyBTZXRoIERhdmlz IChAU2V0aERhdmlzSG9vcHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vU2V0aERhdmlzSG9vcHMvc3RhdHVzLzE0OTc2ODMxOTA5OTA5NzA4ODA/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjYsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KRCBOb3RhZS4gQWxsLUFtZXJpY2FuLjwvcD4mbWRhc2g7IEplZmYg R29vZG1hbiAoQEdvb2RtYW5Ib29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Hb29kbWFuSG9vcHMvc3RhdHVzLzE0OTc2NTkzMDU5NDgwNjU4 MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjYsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZXR3ZWVuIHRoZSB3aW5zIGF0IEJ1ZCBXYWx0b24gYWdhaW5zdCBB dWJ1cm4gJmFtcDsgS2VudHVja3kgYW5kIHRoZSB3aG9vcGluZyB0aGUgUmF6 b3JiYWNrcyBwdXQgb24gVGV4YXMgaW4gZm9vdGJhbGwuPGJyPjxicj5GYXll dHRldmlsbGUgaGFzIGJlZW4gaG9tZSB0byAzIG9mIHRoZSB3aWxkZXN0L2xv dWRlc3QgZW52aXJvbm1lbnRzIGluIHRoZSBsYXN0IDYgbW9udGhzIGluIHNw b3J0cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRXZXbUV1SjFNRSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL0V2V21FdUoxTUU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGV0ZXIgQnVy bnMgKEBQZXRlckJ1cm5zRVNQTikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9QZXRlckJ1cm5zRVNQTi9zdGF0dXMvMTQ5NzY4MjQzNDMwOTIwMTky Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNiwgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciB3YXRjaGluZyA2IFNFQyBiYXNrZXRiYWxsIGdhbWVzIHRo aXMgc2Vhc29uLCBJIHBpY2sgQXJrYW5zYXMgdG8gd2luIHRoZSB1cGNvbWlu ZyBTRUMgdG91cm5hbWVudDwvcD4mbWRhc2g7IFNFQyBNaWtlIChATWljaGFl bFdCcmF0dG9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hh ZWxXQnJhdHRvbi9zdGF0dXMvMTQ5Nzc0OTM3NTUzNTI3MTkzOD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGRvbiYjMzk7dCBjYXJlIGlmIGl0JiMzOTtzIEZlYnJ1YXJ5IDI2 Li4uIDxicj48YnI+S2VudHVja3ktQXJrYW5zYXMganVzdCBGRUVMUyBsaWtl IE1hcmNoIGJhc2tldGJhbGw8L3A+Jm1kYXNoOyBBYXJvbiBUb3JyZXMgKEBB YXJvbl9Ub3JyZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWFy b25fVG9ycmVzL3N0YXR1cy8xNDk3Njc1NjA1Mjc3NDM3OTU2P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj43NS03My4gQVJLIHdpbnMuICBCdXQgZGlkbiYjMzk7dCBsaWtlIHRo YXQgc2NlbmUgYXQgdGhlIGVuZC4gVUsgd2Fsa2VkIHRoZWlyIGVudGlyZSBi ZW5jaCBvZiBwbGF5ZXJzIHRvIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSB3aXRoIDUgc2Vj b25kcyB0byBwbGF5LiBMZWZ0IGJlZm9yZSBnYW1lIGVuZGVkLiBObyBoYW5k c2hha2UgbGluZS4gUGVyaGFwcyBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgcGxheWVyIHNh ZmV0eSBpZiBmYW5zIHJ1c2hlZCB0aGUgY291cnQuICA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV1BTP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV1BTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVUt2c0FSSz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1VLdnNBUks8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVC5KLiBI b2xtZXMgKEB0amhvbG1lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS90amhvbG1lcy9zdGF0dXMvMTQ5NzY4Mzk4MDQ2Mzg0MTI4OT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SYXpvcmJhY2sgYmFieSBmb3IgdGhlIHdpbjwvcD4mbWRhc2g7IFBh dCBGb3JkZSAoQEJ5UGF0Rm9yZGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQnlQYXRGb3JkZS9zdGF0dXMvMTQ5NzY4MjI0NjMwNzc3MDM3MD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNiwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyBoYXMgd29uIDEzIG9mIDE0IGdhbWVzLCBiZWF0IEF1 YnVybiwgS2VudHVja3kgYW5kIFRlbm5lc3NlZSBhdCBCdWQgV2FsdG9uIEFy ZW5hLiBUaGF0JiMzOTtzIGFuIGFic29sdXRlIHRlcnJvciBkb21lLiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUms0WXhCc24yMiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L1JrNFl4QnNuMjI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS3lsZSBUdWNrZXIgKEBLeWxl VHVja2VyX0FUSCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LeWxl VHVja2VyX0FUSC9zdGF0dXMvMTQ5NzY4MzY4OTQ0MjAwMDkwND9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GSU5BTDogQXJrYW5zYXMgNzUsIEtlbnR1Y2t5IDczPGJyPjxicj5B cmthbnNhcyBoYXMgd29uIDEzIG9mIDE0LCBiZWF0ZW4gdGhlIFRvcCAzIHRl YW1zIGluIHRoZSBTRUMgc3RhbmRpbmdzIHRoZSBsYXN0IHRocmVlIHdlZWtz ICsgYXJlIDgtMSBpbiB0aGVpciBsYXN0IG5pbmUgYWdhaW5zdCBBUCBUb3Ag MjUuPGJyPjxicj5JdCYjMzk7cyB0aW1lIHRvIHRhbGsgYWJvdXQgdGhpcyB0 ZWFtIGFuZCBQUk9HUkFNIGFzIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBpbiBjb2xsZWdl IGhvb3BzIDxicj48YnI+V2hpY2ggbWFrZXMgbWUgd29uZGVyIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby8xbHgwMGx2Wk9zIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMWx4 MDBsdlpPczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBYXJvbiBUb3JyZXMgKEBBYXJvbl9U b3JyZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWFyb25fVG9y cmVzL3N0YXR1cy8xNDk3Njg0NDczODgxNjI4Njc0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
And I'd be remiss to leave out Mr. March himself...
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FcmljIE11c3NlbG1hbi4gVGhlIEltcG9ydGVyLjwvcD4mbWRhc2g7 IEpvbiBSb3Roc3RlaW4gKEBKb25Sb3Roc3RlaW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9uUm90aHN0ZWluL3N0YXR1cy8xNDk3NjgzMTI5 NTQ4NjQ0MzU4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI2LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=