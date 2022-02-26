 Twitter reacts to No. 18 Arkansas Razorbacks' 75-73 win over No. 6 Kentucky Wildcats
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Twitter reacts to No. 18 Arkansas' win over No. 6 Kentucky

Stanley Umude and Jaylin Williams celebrate with UA students after Saturday's win over Kentucky.
Stanley Umude and Jaylin Williams celebrate with UA students after Saturday's win over Kentucky. (Nelson Chenault-USA TODAY Sports)
Alex Trader • HawgBeat
Staff Writer
@TraderUark

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