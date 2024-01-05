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UAB cornerback transfer BJ Mayes talks Arkansas official visit

UAB defensive back transfer BJ Mayes.
UAB defensive back transfer BJ Mayes. (UAB Athletics)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The Arkansas defensive coaching staff is in the process of hosting plenty of transfer visitors this week, and one of them could help fill a void in the secondary.

BJ Mayes, a transfer cornerback out of Alabama-Birmingham, took an official visit to Arkansas and said he liked the interactions he had with the coaching staff.

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