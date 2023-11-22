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Updated 2025 rankings for Arkansas targets

2025 forward Cameron Boozer ranks No. 2 nationally and he holds an Arkansas offer.
2025 forward Cameron Boozer ranks No. 2 nationally and he holds an Arkansas offer. (Nick Lucero/Rivals.com)
Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier

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Rivals updated its 2025 basketball recruiting class rankings Tuesday and there were plenty of Arkansas targets listed.

Though the players in that class are still a year away from even starting their senior seasons in high school, the talent has had programs offering early. Arkansas is no exception.

Here are the updated rankings for some notable Arkansas offers:

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Cameron Boozer:

Previous rank: 2

New rank: 2

Darryn Peterson

Previous rank: 4

New rank: 3

Trey McKenney

Previous rank: 12

New rank: 13

Jasper Johnson

Previous rank: 19

New rank: 14

Cayden Boozer

Previous rank: 31

New rank: 20

Jerry Easter II

Previous rank: 22

New rank: 22

Will Riley

Previous rank: 28

New rank: 31

Hudson Greer

Previous rank: 30

New rank: 38

Malachi Moreno

Previous rank: 63

New rank: 51

BJ Davis-Ray

Previous rank: 36

New rank: 56

Jermaine O’Neal Jr. 

Previous rank: 50

New rank: 67

Terrion Burgess

Previous rank: 83

New rank: 69

Isaiah Sealy

Old rank: 65

New rank: 86

Kayden Edwards

Previous rank: 55

New rank: 88

Parker Jefferson

Previous rank: 73

New rank: 96

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