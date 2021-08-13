VIDEO ANALYSIS: What the Arkansas Razorbacks are getting in in-state 4-star tight end Shamar Easter
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football
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VIDEO ANALYSIS: What Arkansas is getting in 4-star TE Shamar Easter
Justin Lewis
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HawgBeat
Staff
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Check out this video breakdown of what Arkansas is getting in four-star tight end Shamar Easter, who committed to the Razorbacks over Auburn, LSU, Florida State and others on Friday.
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