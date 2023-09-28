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Video from Arkansas basketball's Thursday practice

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Check out 35 minutes of video from Arkansas basketball's practice on Thursday. Eric Musselman and his team began official practice this week and they allowed the media to view Thursday's practice for roughly 35-40 minutes.

Stay tuned to HawgBeat for notes from practice, analysis, quotes from coaches and players and more. Click here for Musselman's post-practice interview and interviews with select players.

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