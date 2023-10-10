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WATCH: Arkansas players press conference - Alabama week

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Hear from Arkansas RB Raheim Sanders, DE Trajan Jeffcoat, DB Hudson Clark and K Cam Little in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks were defeated by Ole Miss 27-20 last Saturday in the team's third SEC matchup of the season. The guys talk about that loss and look ahead to Saturday's matchup with Alabama.

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