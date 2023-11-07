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WATCH: Arkansas players press conference - Auburn week

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Hear from Arkansas QB KJ Jefferson, OL Beaux Limmer, LB Jaheim Thomas and LB Chris Paul Jr. in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks snapped a six-game losing streak last Saturday when they defeated Florida 39-36 in overtime. The guys talk about that win and look ahead to Saturday's matchup with Auburn.

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