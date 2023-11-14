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WATCH: Arkansas players press conference - FIU week

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Hear from Arkansas WR Andrew Armstrong, OL Joshua Braun, DL Landon Jackson and LB Chris Paul Jr. in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks were defeated last Saturday by the Auburn Tigers 48-10. The guys talk about that loss and look ahead to Saturday's matchup with FIU.

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