Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Arkansas players press conference - Florida week

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Hear from Arkansas QB KJ Jefferson, WR Andrew Armstrong, DL Trajan Jeffcoat and LB Jaheim Thomas in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks had a bye week last Saturday after being defeated by Mississippi State 7-3 on Oct. 21 in the team's fifth SEC matchup of the season. The guys talk about the bye week and look ahead to Saturday's matchup with Florida.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement