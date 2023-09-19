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WATCH: Arkansas players press conference - LSU week

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Hear from Arkansas DB Alfahiym Walcott, TE Luke Hasz and DE Trajan Jeffcoat in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks were defeated by BYU 38-31 last Saturday in the team's first matchup against a Power 5 opponent. The guys talk about that loss and look ahead to Saturday's matchup with LSU.

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