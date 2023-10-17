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WATCH: Arkansas players press conference - Mississippi State week

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Hear from Arkansas WR Isaiah Sategna, P Max Fletcher, DE Landon Jackson and DT Eric Gregory in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks were defeated by Alabama 24-21 last Saturday in the team's fourth SEC matchup of the season. The guys talk about that loss and look ahead to Saturday's matchup with Mississippi State.

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