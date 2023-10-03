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WATCH: Arkansas players press conference - Ole Miss week

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas QB KJ Jefferson, DB Jayden Johnson, TE Nathan Bax and DL Cameron Ball in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks were defeated by Texas A&M 34-22 last Saturday in the team's second SEC matchup of the season. The guys talk about that loss and look ahead to Saturday's matchup with Ole Miss.

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