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WATCH: Arkansas players press conference - Texas A&M week

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas WR Andrew Armstrong, RB Rashod Dubinion, DE Landon Jackson and DB Jaylon Braxton in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks were defeated by LSU 34-31 last Saturday in the team's first SEC matchup of the season. The guys talk about that loss and look ahead to Saturday's matchup with Texas A&M.

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