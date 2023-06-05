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WATCH: Arkansas, TCU postgame press conferences

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, outfielder Jace Bohrofen and pitcher Hagen Smith give their thoughts after the 12-4 loss to TCU in the Fayetteville Regional final on Monday.

Also below is video from TCU HC Kirk Saarloos, Austin Davis and Ben Abeldt.

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