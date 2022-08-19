 WATCH: Briles, Jefferson speak after Day 13 of fall camp
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WATCH: Briles, Jefferson speak after Day 13 of fall camp

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Hear what Arkansas offensive coordinator Kendal Briles and starting quarterback KJ Jefferson had to say after the Hogs' 13th practice of fall camp. Subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

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