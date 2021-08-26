 HawgBeat - WATCH: Clips from Arkansas' first practice of Rice prep
News More News
{{ timeAgo('2021-08-26 17:55:46 -0500') }} football Edit

WATCH: Clips from Arkansas' first practice of Rice prep

Alex Trader
HawgBeat Intern

**2021 FALL CAMP HQ**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}