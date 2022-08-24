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WATCH: Crawford, Stewart speak after Wednesday's practice

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

Check out the Recruiting Hawgs Podcast with Alex Trader and Mason Choate. New episodes including interviews with Arkansas recruits are available every Wednesday on YouTube, Apple and Spotify.

Hear what Arkansas offensive lineman Ty'Kieast Crawford and defensive lineman Jashaud Stewart had to say after the Hogs' practice Wednesday. Subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

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