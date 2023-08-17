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WATCH: Dan Enos on Arkansas offensive install, KJ Jefferson

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear Arkansas offensive coordinator Dan Enos and quarterback give his thoughts on how the offensive install is going for the Razorbacks in fall camp and how quarterback KJ Jefferson has improved.

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