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WATCH: Dave Van Horn previews Arkansas Baseball Opening Weekend

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Arkansas Razorbacks baseball head coach Dave Van Horn meets with the media for his preview press conference of the Opening Weekend series against James Madison at Baum-Walker Stadium in Fayetteville. Van Horn reveals the starting pitching rotation and provides some lineup clarity.

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