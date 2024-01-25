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WATCH: Dave Van Horn previews start of preseason practice

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

Arkansas baseball head coach Dave Van Horn gives a preview of the start of preseason practice, which is set to begin on Friday at 2 p.m. CT.

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