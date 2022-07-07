WATCH: Dave Van Horn recaps 2022 season, talks newcomers for 2023

 Arkansas Baseball Head Coach Dave Van Horn Recaps 2022 Season, Previews 2023 Newcomers
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Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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