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WATCH: Dave Van Horn recaps fall baseball, previews spring

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn give a recap of fall baseball and preview what's up ahead in the spring.

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