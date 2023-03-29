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WATCH: Former Arkansas players recap Pro Day performances

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Former Razorbacks Drew Sanders, Ricky Stromberg, Dalton Wagner, Jadon Haselwood and Matt Landers met with the media following their Pro Day workouts on Wednesday.

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