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WATCH: Hugh Freeze talks 21-19 win over Arkansas

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Liberty head coach Hugh Freeze met with the media Saturday following the Flames' 21-19 win over the Arkansas Razorbacks. Hear his thoughts on the contest:

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