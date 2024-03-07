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WATCH: Jackson, Armstrong, Spence talk first Arkansas spring practice

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Arkansas Razorbacks football players DE Landon Jackson, WR Andrew Armstrong and LB Brad Spence talk with the media after the Razorbacks' first practice of the spring.

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