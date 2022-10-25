News More News
{{ timeAgo('2022-10-25 18:54:49 -0500') }} football Edit

WATCH: Jefferson, Knox, Wagner, Nichols preview Auburn

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas QB KJ Jefferson, TE Trey Knox, RT Dalton Wagner, DT Isaiah Nichols and preview Saturday's game at Auburn.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}