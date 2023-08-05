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WATCH: Jimmy Smith, Arkansas RBs meet with media

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Hear from Arkansas football running backs coach Jimmy Smith and running backs Raheim "Rocket" Sanders, AJ Green, Rashod Dubinion and Dominique Johnson.

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