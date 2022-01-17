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WATCH: Keith Smart previews South Carolina matchup

Andrew Hutchinson • HawgBeat
Managing Editor
@NWAHutch

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