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WATCH: Limmer, Washington, Jeffcoat, Clark talk Arkansas spring ball

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Arkansas OL Beaux Limmer, TE Tyrus Washington, DL Trajan Jeffcoat and DB Hudson Clark offer their thoughts on how the first 13 practices of spring football have gone.

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