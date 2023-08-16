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WATCH: Marcus Woodson on Arkansas secondary improvements

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear Arkansas co-defensive coordinator Marcus Woodson talk about secondary improvements through fall camp.

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