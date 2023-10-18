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WATCH: Musselman at SEC Media Day

Arkansas head coach Eric Musselman speaks at 2023 SEC Media Day.
Arkansas head coach Eric Musselman speaks at 2023 SEC Media Day. (Southeastern Conference)
Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear from Arkansas Razorbacks basketball head coach Eric Musselman at 2023 SEC Basketball Media Day. Also, redshirt sophomore forward Trevon Brazile and senior guard Davonte "Devo" Davis spoke with the media ahead of the 2023-24 season, but that video has not been uploaded yet.

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