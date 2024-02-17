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WATCH: Musselman, Battle postgame - Mississippi State 71, Arkansas 67

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman and guard Khalif Battle meet with the media for their postgame press conferences after the Razorbacks' 71-67 loss to the Mississippi State Bulldogs on Saturday at Humphrey Coliseum in Starkeville, Mississippi.

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