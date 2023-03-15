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WATCH: Musselman, Black, Davis preview Illinois

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Anthony Black and Davonte Davis give their thoughts on Thursday's matchup with 9-seed Illinois, which is set to tipoff at 3:30 p.m. Thursday at Wells Fargo Arena in Des Moines, Iowa, on TBS.

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