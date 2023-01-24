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WATCH: Musselman, Black, Davis react to 60-40 win over LSU

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, freshman guard Anthony Black and junior guard Davonte Davis give their thoughts on Tuesday's 60-40 win against the LSU Tigers.

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