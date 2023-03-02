News More News
{{ timeAgo('2023-03-02 14:17:58 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Musselman, Black, Johnson preview Kentucky

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Arkansas head coach Eric Musselman, guard Anthony Black and forward Kamani Johnson preview Saturday's matchup with Kentucky.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}