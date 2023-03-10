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WATCH: Musselman, Black, Walsh react to 67-61 loss to Texas A&M

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Anthony Black and Jordan Walsh give their thoughts after losing 67-61 to Texas A&M in the the SEC Tournament quarterfinal.

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