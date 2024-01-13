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WATCH: Musselman, Blocker postgame - Florida 90, Arkansas 68

Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Arkansas basketball head coach Eric Musselman and Layden Blocker give their thoughts in postgame press conferences after the 90-68 loss to Florida on Saturday afternoon at the Stephen C. O'Connell Center in Gainesville, Florida.

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