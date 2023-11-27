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WATCH: Musselman, Brazile preview Duke matchup

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman and forward Trevon Brazile preview the Hogs' upcoming matchup with the Duke Blue Devils on Nov. 29 at 8:15 p.m. CT.

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