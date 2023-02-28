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WATCH: Musselman, Council discuss 75-57 loss to Tennessee

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and junior guard Ricky Council IV give their instant reaction to the Razorbacks' 75-57 loss at Tennessee.

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