News More News
{{ timeAgo('2023-02-18 16:13:25 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Musselman, Council, Graham talk 84-64 win over Florida

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Ricky Council IV and Jalen Graham give their thoughts following the Razorbacks' 84-65 win over Florida.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}