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WATCH: Musselman, Council recap 97-84 loss at Vanderbilt

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and Ricky Council IV give their thoughts on Saturday's 97-84 road loss to the Vanderbilt Commodores.

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