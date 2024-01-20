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WATCH: Musselman, Davenport postgame - South Carolina 77, Arkansas 64

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Arkansas basketball head coach Eric Musselman, Jeremiah Davenport give their thoughts in postgame press conferences after the 77-64 loss to South Carolina on Saturday afternoon inside Bud Walton Arena in Fayetteville, Arkansas.

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