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WATCH: Musselman, Davis, Council recap win over Kansas

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Devo Davis and Ricky Council IV give their thoughts following Saturday's 72-71 upset over 1-seed Kansas.

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